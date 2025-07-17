Вольхин Игорь Анатольевич 05.06.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вольхин Игорь Анатольевич

Автор
МВ
Вольхин М.

мужской, родился 05.06.1966, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Вольхин Анатолий Николаевич22.09.1932 г.р.
Мать
Вольхина (Мацакова) Вера Васильевна13.04.1944 г.р.
Супруги
Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна20.10.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1966

Отец: Вольхин Анатолий Николаевич

Мать: Вольхина (Мацакова) Вера Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
02.02.1988

Жена: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
17.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
02.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Развод
13.?.2016

Жена: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна

Бракосочетание
23.04.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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