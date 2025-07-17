Вольхин Игорь Анатольевич
мужской, родился 05.06.1966, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецВольхин Анатолий Николаевич22.09.1932 г.р.
МатьВольхина (Мацакова) Вера Васильевна13.04.1944 г.р.
Супруги
Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна20.10.1965 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1966
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1988
Рождение ребёнка
17.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
02.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вольхина (Анфимова) Елена Викторовна
Развод
13.?.2016
Бракосочетание
23.04.2019
Жена: скрыто настройками приватности