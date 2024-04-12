Вольхин Анатолий
Место рождения
Дата рождения22.09.1932
Дата смерти20.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932
Отец: Вольхин Николай
Мать: Вольхина Анна
Бракосочетание
28.09.1965
Жена: Вольхина Вера
Рождение ребёнка
05.06.1966
Рождение ребёнка
22.05.1969
Рождение ребёнка
10.08.1974
Похороны
20.05.1994
Смерть
20.05.1994
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Причина смерти: Сердечный приступ