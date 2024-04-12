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Вольхин Анатолий

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Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.09.1932

Дата смерти

20.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: Вольхин Николай

Мать: Вольхина Анна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.09.1965

Жена: Вольхина Вера

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина Вера

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина Вера

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вольхина Вера

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
20.05.1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
20.05.1994
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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