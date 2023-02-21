Сивинцова Елена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сивинцов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
10.04.1847
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивинцов Яков Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно