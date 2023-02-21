Сивинцова Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова Елена Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сивинцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сивинцов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1847

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Сивинцов Яков Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Яков Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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