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Лопаткин Евдоким Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Лопаткин Степан Константинов

Мать: Лопаткина Наталья Фёдорова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Евдокимова

Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Евдокимова

Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Евдокимова

Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лопаткин Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Прасковья Яковлева

Смерть
1780
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