Лопаткин Евдоким Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Евдокимова
Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Евдокимова
Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Евдокимова
Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Лопаткина Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780