Лопаткина Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина Прасковья Яковлева

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Место рождения

д. Березники

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Березники
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Евдокимова

Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лопаткин Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Евдоким Степанов

Смерть
Неизвестно
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