Лопаткина Прасковья Яковлева
Место рожденияд. Березники
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Березники
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Евдокимова
Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лопаткин Евдоким Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно