Тироль (Крачек) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1807 ст.
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) Финляндия
Рождение ребёнка
10.04.1810
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) в Финляндии
Рождение ребёнка
30.03.1812
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) в Финляндии
Рождение ребёнка
17.03.1814
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1817
Сын: Тироль Константин Петрович
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.11.1822
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпицберг Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тироль Надежда Петровна
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тироль Александра Петровна
Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тироль Петр Карпович
Смерть
1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург