Тироль (Крачек) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тироль (Крачек) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1807 ст.

Сын: Тироль Николай Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) Финляндия
Рождение ребёнка
10.04.1810

Сын: Тироль Андрей Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) в Финляндии
Рождение ребёнка
30.03.1812

Сын: Тироль Павел Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Родился в г.Фридрихсгам (Хамина) в Финляндии
Рождение ребёнка
17.03.1814

Сын: Тироль Михаил Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1817

Сын: Тироль Константин Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.11.1822

Сын: Тироль Виктор Петрович

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпицберг Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тироль Надежда Петровна

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тироль Александра Петровна

Отец ребёнка: Тироль Петр Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тироль Петр Карпович

Смерть
1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург