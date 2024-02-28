Платонова (Жукова) Христина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1867
Отец: Жуков Алексей Кузьмич
Бракосочетание
22.01.1889
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Платонов Косьма Дмитриевич, крестьянин, д.Лукново, Николай Борисович; по невесте: Галкин Иван Андреевич, д.Бродники, Ветров Поликарп Абрамович, д.Лукново | Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Дмитриевич
Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Лев Васильев д.Сизово, Александра Андреева Галкина жена Андрея Галкина д.Бродники
Смерть
Неизвестно