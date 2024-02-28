Платонова (Жукова) Христина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Жукова) Христина Алексеевна

Место рождения

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1867

Отец: Жуков Алексей Кузьмич

Мать: Жукова Харитина Васильевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Платонов Иван Дмитриевич

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Платонов Косьма Дмитриевич, крестьянин, д.Лукново, Николай Борисович; по невесте: Галкин Иван Андреевич, д.Бродники, Ветров Поликарп Абрамович, д.Лукново | Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Дмитриевич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Лев Васильев д.Сизово, Александра Андреева Галкина жена Андрея Галкина д.Бродники
Смерть
Неизвестно
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