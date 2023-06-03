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Черников Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белякова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Черников Николай Петрович

Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Черников Юрий Петрович

Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абалдова Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно