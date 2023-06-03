Черников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белякова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Черников Николай Петрович
Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Абалдова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абалдова Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно