Черников Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Черников Петр
Мать: Абалдова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1979