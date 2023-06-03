Черников Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Черников Петр

Мать: Абалдова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1979
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