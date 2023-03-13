Лекарский Матвей Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лекарский Петръ
Мать ребёнка: Настасья (наталья) Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лекарский Родіонъ
Мать ребёнка: Настасья (наталья) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822