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Лекарский Матвей Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Лекарский Петръ

Мать ребёнка: Настасья (наталья) Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лекарский Родіонъ

Мать ребёнка: Настасья (наталья) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья (наталья) Иванова

Смерть
1822
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