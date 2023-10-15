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Ломов Иван Михайлович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ломова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение
1828

Отец: Ломов Михайло Иванович

Мать: Ломова Марина Фадеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
С 1850 по 1858

Жена: Ломова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ломова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ломов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ломов Павел Иванович

Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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