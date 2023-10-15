Ломов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ломова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна
Рождение
1828
Отец: Ломов Михайло Иванович
Мать: Ломова Марина Фадеевна
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Жена: Ломова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ломова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ломов Павел Иванович
Мать ребёнка: Ломова Марья Андреевна
Смерть
Неизвестно