Ломова Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломова Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ломова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Ломов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ломова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ломов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ломов Павел Иванович

Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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