Ломова Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ломова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ломова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ломов Павел Иванович
Отец ребёнка: Ломов Иван Михайлович
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно