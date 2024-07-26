Илемкова (Кутергина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Кутергина) Александра Григорьевна

Место рождения

Биляр

Дата рождения

10.02.1847 ст.

Дата смерти

30.12.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Биляр
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.01.1868 ст.

Муж: Илемков Николай Иванович 1

Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.

Дочь: Илемкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1

Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.

Сын: Илемков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1

Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.

Дочь: Илемкова Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1873 ст.

Дочь: Илемкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1

Смерть
30.12.1873 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от чахотки

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