Илемкова (Кутергина) Александра Григорьевна
Место рожденияБиляр
Дата рождения10.02.1847 ст.
Дата смерти30.12.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Биляр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.01.1868 ст.
Рождение ребёнка
13.12.1868 ст.
Дочь: Илемкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.
Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.
Дочь: Илемкова Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1
Рождение ребёнка
21.07.1873 ст.
Дочь: Илемкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Илемков Николай Иванович 1
Смерть
30.12.1873 ст.
Причина смерти: от чахотки