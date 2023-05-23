Цветкова Агрофена Зотьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соломанида Петрова
Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Петр Кузьмин
Смерть
Неизвестно