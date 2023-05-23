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Цветкова Агрофена Зотьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соломанида Петрова

Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Цветков Абрам Петрович

Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Цветков Федор Петрович

Отец ребёнка: Цветков Петр Кузьмин

Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Петр Кузьмин

Смерть
Неизвестно
Волково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область