Соломония Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тресвятов Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Тресвятов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
20.03.1799
Сын: Тресвятов Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Тресвятов Григорий Тимофеев
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно