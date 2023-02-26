Соломония Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тресвятов Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Тресвятов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
20.03.1799

Сын: Тресвятов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Тресвятов Григорий Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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