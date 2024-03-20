Орлов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1892
Отец: Орлов Михаил Иванович
Мать: Орлова Мария Дмитриевна
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Орлова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Орлова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно