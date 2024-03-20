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Орлов Сергей Михайлович

Место рождения

Карамышево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

05.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1892

Отец: Орлов Михаил Иванович

Мать: Орлова Мария Дмитриевна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Орлова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова Прасковья Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Орлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Прасковья Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Прасковья Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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