Делле (Делле) Мария Яковлевна 27.03.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле (Делле) Мария Яковлевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.03.1881 ст.

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Между 1826 и 1826 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.

Отец: Делле Яков Августович

Мать: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
05.04.1881 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Димитрием Дубравицким
Смерть
После 1931

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