Делле (Делле) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1881 ст.
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.04.1881 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Димитрием Дубравицким
Смерть
После 1931