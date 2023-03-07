Румянцева Мария Парменовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Румянцева Александра Петровна
Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Румянцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Румянцева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Румянцева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович
Смерть
Неизвестно