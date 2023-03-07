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Румянцева Мария Парменовна

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Место рождения

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Румянцев Петр Федорович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Румянцева Александра Петровна

Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Румянцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Румянцева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Румянцева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Румянцев Петр Федорович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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