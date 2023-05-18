(Качмар) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Ева Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Катерина Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Розалия Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Сын: Киричинский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович
Сын: Киричинский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович