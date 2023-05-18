(Качмар) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Качмар) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Ева Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
04.07.1847

Дочь: Катерина Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Рождение ребёнка
02.08.1855

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
02.08.1855

Дочь: Розалия Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
15.07.1858

Сын: Киричинский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
24.09.1860

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
06.07.1863

Сын: Киричинский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Киричинский Николай Станиславович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киричинский Николай Станиславович

Смерть
Неизвестно