(Киричинская) Катерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киричинская) Катерина Николаевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

04.07.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1847

Отец: Киричинский Николай Станиславович

Мать: Анна Яковлевна

Раздельное, Львівська область
дом 12
Бракосочетание
21.?.1869

Муж: Жук Матвей Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 50
Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Жук Матвей Павлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
12.12.1870

Сын: Жук Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Жук Матвей Павлович

Раздельное, Львівська область
Бракосочетание
15.11.1874

Муж: Цихоцкий Теодор Онуфриевич

Раздельное, Львівська область
дом 3
Рождение ребёнка
25.08.1875

Дочь: Помажак Мария Теодоровна

Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Цихоцкий Николай Теодорович

Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Цихоцкий Теодор Теодорович

Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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