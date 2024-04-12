(Киричинская) Катерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1847
Отец: Киричинский Николай Станиславович
Мать: Анна Яковлевна
дом 12
Бракосочетание
21.?.1869
Муж: Жук Матвей Павлович
дом 50
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Жук Матвей Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1870
Сын: Жук Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Жук Матвей Павлович
Бракосочетание
15.11.1874
дом 3
Рождение ребёнка
25.08.1875
Дочь: Помажак Мария Теодоровна
Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич
дом 12
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Цихоцкий Николай Теодорович
Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич
дом 12
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Цихоцкий Теодор Теодорович
Отец ребёнка: Цихоцкий Теодор Онуфриевич
Смерть
Неизвестно