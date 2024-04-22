Артемова (Бычкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Бычкова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Артемов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Артемов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Фёдор Алексеевич

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