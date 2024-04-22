Артемова (Бычкова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Артемов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно