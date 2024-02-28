Артемов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Иван Фёдорович

Артемов Иван Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Артемов Фёдор Алексеевич

Мать: Артемова Екатерина Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close