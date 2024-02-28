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Артемов Иван Фёдорович
Артемов Иван Фёдорович
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1880
Пол
Мужской
Отец
Артемов Фёдор Алексеевич
Мать
Артемова (Бычкова) Екатерина Ивановна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Артемов Фёдор Алексеевич
Мать:
Артемова Екатерина Ивановна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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