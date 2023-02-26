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Новиков Михаил Иванов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1835

Дочь: Семёнова Александра Михайлова

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Новиков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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