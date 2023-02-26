Новиков Михаил Иванов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1835
Дочь: Семёнова Александра Михайлова
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1837
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно