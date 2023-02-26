Семёнова (Новикова) Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Новикова) Александра Михайлова

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

17.04.1835

Дата смерти

15.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1835

Отец: Новиков Михаил Иванов

Мать: Новикова Ефросиния Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Семёнов Евсевий Семёнов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1862

Дочь: Евдокия Евсеева

Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1864

Дочь: Татьяна Евсеева

Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1865

Сын: Семёнов Георгий Евсевиев

Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1868

Дочь: Семёнова Домна Евсеева

Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Устинья Евсеева

Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
15.12.1905
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: по старости
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