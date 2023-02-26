Семёнова (Новикова) Александра Михайлова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения17.04.1835
Дата смерти15.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1835
Отец: Новиков Михаил Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.04.1857
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1862
Дочь: Евдокия Евсеева
Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1864
Дочь: Татьяна Евсеева
Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1865
Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1868
Дочь: Семёнова Домна Евсеева
Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Устинья Евсеева
Отец ребёнка: Семёнов Евсевий Семёнов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
15.12.1905
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: по старости