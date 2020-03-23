Павловский (Князев) Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1980
Дата смерти23.03.2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1980
Отец: Князев Василий
Мать: Князева Нина Викторовна
Рождение ребёнка
26.04.2003
Сын: Павловский Александр Дмитриеви
Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна
Рождение ребёнка
09.10.2005
Сын: Павловский Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна
Смерть
23.03.2020