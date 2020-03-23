Павловский (Князев) Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловский (Князев) Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1980

Дата смерти

23.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1980

Отец: Князев Василий

Мать: Князева Нина Викторовна

Рождение ребёнка
26.04.2003

Сын: Павловский Александр Дмитриеви

Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна

Рождение ребёнка
09.10.2005

Сын: Павловский Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Павловская Инна Викторовна

Смерть
23.03.2020
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