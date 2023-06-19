Широня Игнатий Александрович
Место рождения
Дата рождения01.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878 ст.
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Дочь: Широня Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Дочь: Широня Марина Игнатьевна
Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна
Рождение ребёнка
18.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Сын: Широня Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна
Смерть
Неизвестно