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Широня Игнатий Александрович

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878 ст.

Отец: Широня Александр Григорьевич

Мать: Широня Наталья Андреевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Широня Соломонида Степановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Дочь: Широня Анастасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Дочь: Широня Марина Игнатьевна

Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1907 ст.

Сын: Широня Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Сын: Широня Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Широня Соломонида Степановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно