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Екатерина Егорова

Место рождения

Чирпы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Дата смерти

24.03.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирпы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гурьев

Бракосочетание
29.10.1867

Муж: Яков Гурьев

Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Евлампия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гурьев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гурьев

Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Ефрем Яковлев

Отец ребёнка: Яков Гурьев

Смерть
24.03.1876
Причина смерти: Чахотка

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