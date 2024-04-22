Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти24.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гурьев
Бракосочетание
29.10.1867
Муж: Яков Гурьев
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Евлампия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гурьев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гурьев
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Ефрем Яковлев
Отец ребёнка: Яков Гурьев
Смерть
24.03.1876
Причина смерти: Чахотка