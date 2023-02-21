Колупаева Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Богомягкова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Колупаев Максим Ильич

Пушкари, город Киров, Кировская область
Вятка, Кировская область, д. Пушкари, Немский район, Рыбаковский сельсовет,
Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Богомягкова (богомякова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Колупаев Максим Ильич

Пушкари, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Максим Ильич

Смерть
Неизвестно
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