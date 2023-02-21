Колупаева Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Богомягкова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Колупаев Максим Ильич
Вятка, Кировская область, д. Пушкари, Немский район, Рыбаковский сельсовет,
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Богомягкова (богомякова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Колупаев Максим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно