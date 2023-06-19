Бычихина Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти13.11.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Ивошина Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
29.03.1868
Сын: Бычихин Илларион Семенович
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
06.03.1884
Сын: Бычихин Константин Семенович
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Радченко Александра Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1918
Причина смерти: старость