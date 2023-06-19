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Бычихина Ксения Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1843

Дата смерти

13.11.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Ивошина Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Бычихин Илларион Семенович

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бычихин Иван Семенович

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бычихин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
06.03.1884

Сын: Бычихин Константин Семенович

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Радченко Александра Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычихин Семен Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1918
Причина смерти: старость