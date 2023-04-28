Ивошина (Бычихина) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвошина (Бычихина) Марфа Семеновна

Ивошина (Бычихина) Марфа Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.02.1866

Дата смерти

13.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1866

Отец: Бычихин Семен Аврамович

Мать: Бычихина Ксения Ивановна

Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Ивошин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
22.10.1894

Дочь: Кашина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
09.11.1896

Сын: Ивошин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
18.06.1898

Сын: Ивошин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ивошин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1904
Причина смерти: желудок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close