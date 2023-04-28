Ивошина (Бычихина) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1866
Дата смерти13.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1866
Отец: Бычихин Семен Аврамович
Мать: Бычихина Ксения Ивановна
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
22.10.1894
Дочь: Кашина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
09.11.1896
Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
18.06.1898
Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
18.07.1901
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ивошин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ивошин Иван Аркадьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1904
Причина смерти: желудок