Гильмиярова Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Николай
Рождение ребёнка
06.06.1966
Сын: Гильмияров Виктор Салимьянович
Отец ребёнка: Григорьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильмияров Юрий Салимьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильмияров Салимьян
Смерть
Неизвестно