Гильмиярова Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмиярова Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1966

Сын: Гильмияров Виктор Салимьянович

Отец ребёнка: Григорьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильмияров Юрий Салимьянович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильмияров Салимьян

Смерть
Неизвестно
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