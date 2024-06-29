Боровков Александр Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Боровков Родион Макарович
Мать: Боровкова Анисья
ГАСО, рев1834, 48об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Боровкова) Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Боровкова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Боровков Иван Александрович
Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна
ГАСО, 179-1-213-76об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Боровкова) Марья Александровна
Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна
ГАСО, 179-1-213-77л
Смерть
Неизвестно