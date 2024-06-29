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Боровков Александр Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Боровков Родион Макарович

Мать: Боровкова Анисья

ГАСО, рев1834, 48об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Боровкова) Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Боровкова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Боровков Иван Александрович

Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-76об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Боровкова) Марья Александровна

Мать ребёнка: Боровкова (Богомолова) Анна Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77л
Смерть
Неизвестно

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