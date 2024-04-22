Чашников Иван Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чашников Федосий Егорович
Мать: Чашникова Елизавета
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Чашникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Чашникова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вололченко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977