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Чашников Иван Федосеевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чашников Федосий Егорович

Мать: Чашникова Елизавета

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чашникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Чашникова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вололченко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чашникова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чашникова Наталья Григорьевна

Смерть
1977
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