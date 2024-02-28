Чашников Федосий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашников Федосий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чашников Егор Абросимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чашников Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Чашникова Елизавета

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чашникова Александра

Мать ребёнка: Чашникова Елизавета

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чашников Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Чашникова Елизавета

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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