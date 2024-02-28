Чашников Федосий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чашников Егор Абросимович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чашников Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Чашникова Елизавета
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чашникова Александра
Мать ребёнка: Чашникова Елизавета
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Чашникова Елизавета
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно