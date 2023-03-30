Еремеева (Федорова) Галина Октабиановна
Место рожденияс. Большой Арташ Мамадышского района ТАССР
Дата рождения04.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1963
с. Большой Арташ Мамадышского района ТАССР
Рождение ребёнка
11.02.1984
Дочь: Гущина Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1986
Дочь: Хуснутдинова Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1991
Дочь: Амаева Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно