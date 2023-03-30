Еремеева (Федорова) Галина Октабиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Федорова) Галина Октабиановна

Место рождения

с. Большой Арташ Мамадышского района ТАССР

Дата рождения

04.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1963

Отец: Федоров Октабиан Васильевич

Мать: Федорова Анастасия Алексеевна

с. Большой Арташ Мамадышского района ТАССР
Рождение ребёнка
11.02.1984

Дочь: Гущина Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1986

Дочь: Хуснутдинова Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1991

Дочь: Амаева Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Василий Иванович