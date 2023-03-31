Хуснутдинова (Еремеева) Руфина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1986
Рождение ребёнка
05.02.2008
Сын: Хуснутдинов Рамиль Ириекович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Хуснутдинова Элина Ирековна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек
Рождение ребёнка
10.01.2023
Сын: Хуснутдинов Дамир Ирекович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснутдинов Ирек