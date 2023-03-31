Хуснутдинова (Еремеева) Руфина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснутдинова (Еремеева) Руфина Васильевна

Хуснутдинова (Еремеева) Руфина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1986

Отец: Еремеев Василий Иванович

Мать: Еремеева Галина Октабиановна

Рождение ребёнка
05.02.2008

Сын: Хуснутдинов Рамиль Ириекович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек

Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Хуснутдинова Элина Ирековна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек

Рождение ребёнка
10.01.2023

Сын: Хуснутдинов Дамир Ирекович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Ирек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Ирек

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close