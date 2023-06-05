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Вьюрков Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Вьюрков Иосиф Евтеевич

Мать: Вьюркова Акилина Архиповна

Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Юрков Степан Иванович

Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1852

Сын: Юрков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Юрков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Юрков Тихон Иванович

Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Феодора Моисеевна

Смерть
Неизвестно