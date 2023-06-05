Вьюрков Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Вьюрков Иосиф Евтеевич
Рождение ребёнка
28.12.1845
Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна
Рождение ребёнка
22.04.1852
Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна
Рождение ребёнка
08.08.1853
Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна
Рождение ребёнка
15.06.1855
Сын: Юрков Тихон Иванович
Мать ребёнка: Вьюркова Феодора Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно