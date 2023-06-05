Вьюркова Феодора Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1845
Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
22.04.1852
Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
08.08.1853
Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.06.1855
Сын: Юрков Тихон Иванович
Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
09.12.1856
Дочь: Юркова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно