Вьюркова Феодора Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюркова Феодора Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Юрков Степан Иванович

Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1852

Сын: Юрков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Юрков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Юрков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1856

Дочь: Юркова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Вьюрков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно