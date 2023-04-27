Querfurt (Querfurt) Jutta von
Место рожденияOf,Vitzenburg,Sachsen,Prussia
Дата рожденияОколо 1314
Дата смерти1370
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1314
Отец: Von Querfurt Bruno Burchard
Мать: Von Querfurt Mechtild
Of,Vitzenburg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1361
Сын: Von Gleichen Ernst
Отец ребёнка: Von Gleichen-Tonna Heinrich
Of,Grafentonna,Sachsen-Coburg-Gotha,Thuringia
Смерть
1370