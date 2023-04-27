Querfurt (Querfurt) Jutta von — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Querfurt (Querfurt) Jutta von

Место рождения

Of,Vitzenburg,Sachsen,Prussia

Дата рождения

Около 1314

Дата смерти

1370

Пол

Женский

Отец

Около 1284 г.р.

Мать

Около 1288 г.р.

Дети

Около 1361 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1314

Отец: Von Querfurt Bruno Burchard

Мать: Von Querfurt Mechtild

Of,Vitzenburg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1361

Сын: Von Gleichen Ernst

Отец ребёнка: Von Gleichen-Tonna Heinrich

Of,Grafentonna,Sachsen-Coburg-Gotha,Thuringia
Смерть
1370