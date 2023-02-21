Семин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

26.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1935

Сын: Семин Федор Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.1942
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