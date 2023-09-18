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Семин Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

28.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: Семин Михаил Семенович

Мать: Семин Евдокия Захаровна

Бракосочетание
13.03.1954

Жена: Семина ?

Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина ?

Рождение ребёнка
13.07.1966

Дочь: Артемова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Семина ?

Качеевка, Саратовская, Россия
Смерть
28.08.1988
Качеевка, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Качеевка, Саратовская, Россия
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