Семин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1935
Дата смерти28.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Отец: Семин Михаил Семенович
Мать: Семин Евдокия Захаровна
Бракосочетание
13.03.1954
Жена: Семина ?
Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина ?
Рождение ребёнка
13.07.1966
Дочь: Артемова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Семина ?
Качеевка, Саратовская, Россия
Смерть
28.08.1988
Качеевка, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Качеевка, Саратовская, Россия