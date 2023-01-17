Римская-Корсакова (Вейсберг) Юлия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Вейсберг) Юлия Лазаревна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

13.12.1879

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1914

Муж: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Римский-Корсаков Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Смерть
01.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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