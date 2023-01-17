Римская-Корсакова (Вейсберг) Юлия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения13.12.1879
Дата смерти01.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Римский-Корсаков Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Смерть
01.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния