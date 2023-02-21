Шелатова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шелатов Яков Иванов
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Бракосочетание
До 1848
Муж: Шелатов Иван Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Шелатова Афросинья Иванова
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев
Смерть
После 1858