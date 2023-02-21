Шелатова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелатова Анна Никитина

Шелатова Анна Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шелатов Яков Иванов

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1848

Муж: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Шелатова Афросинья Иванова

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Шелатов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Шелатов Иван Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close