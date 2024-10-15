Воробьёв Евграф Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма Феоктистов
Мать: Феодора Алексеева
Бракосочетание
09.11.1888 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.
Сын: Воробьёв Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна
Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.
Дочь: Карташова (Воробьёва) Евдокия Евграфовна
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.
Сын: Воробьёв Антон Евграфович
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна
Смерть
Неизвестно