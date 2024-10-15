Воробьёв Евграф Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Евграф Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма Феоктистов

Мать: Феодора Алексеева

Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Жена: Воробьёва Мелания Егоровна

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.

Сын: Воробьёв Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.

Дочь: Карташова (Воробьёва) Евдокия Евграфовна

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.

Сын: Воробьёв Антон Евграфович

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.

Сын: Воробьёв Иван Евграфович

Мать ребёнка: Воробьёва Мелания Егоровна

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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