Воробьёва Мелания Егоровна
Место рождения
Дата рождения29.12.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1870 ст.
Отец: Егор Ксенофонтов
Бракосочетание
09.11.1888 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.
Сын: Воробьёв Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич
Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.
Дочь: Карташова (Воробьёва) Евдокия Евграфовна
Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.
Сын: Воробьёв Антон Евграфович
Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич
Смерть
Неизвестно