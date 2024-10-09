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Воробьёва Мелания Егоровна

Место рождения

Жохово, Тверской уезд, Тверская губерния

Дата рождения

29.12.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1870 ст.

Отец: Егор Ксенофонтов

Мать: (Кузнецова) Ксения Захарова

Жохово, Тверской уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Муж: Воробьёв Евграф Кузьмич

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.

Сын: Воробьёв Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1893 ст.

Дочь: Карташова (Воробьёва) Евдокия Евграфовна

Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.

Сын: Воробьёв Антон Евграфович

Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.

Сын: Воробьёв Иван Евграфович

Отец ребёнка: Воробьёв Евграф Кузьмич

Меленки, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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