Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фёдор Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Терентьевич
Смерть
Неизвестно