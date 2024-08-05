Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильевна

Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фёдор Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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