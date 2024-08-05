Стефан Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Терентий Филиппович
Мать: Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фёдор Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно