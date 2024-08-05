Стефан Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Терентьевич

Стефан Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Терентий Филиппович

Мать: Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фёдор Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.