Добророднов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добророднов -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно