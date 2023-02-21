Добророднов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добророднов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добророднов -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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