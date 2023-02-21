Добророднов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добророднов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добророднов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добророднов Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Добророднова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакарова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Добророднова -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добророднова -

Смерть
Неизвестно
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