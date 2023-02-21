Добророднов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добророднов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добророднов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Добророднова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакарова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Добророднова -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добророднова -
Смерть
Неизвестно