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Маклашов Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1969

Отец: Маклашов Виктор Константинович

Мать: Игнатова Галина Михайловна

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
17.01.1998

Сын: Маклашов Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Людмила Викторовна

г.Москва
Рождение ребёнка
14.06.2001

Сын: Маклашов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Людмила Викторовна

г.Москва
Рождение ребёнка
26.01.2011

Сын: Маклашов Егор Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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