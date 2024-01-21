Маклашов Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1969
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
17.01.1998
Сын: Маклашов Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Людмила Викторовна
г.Москва
Рождение ребёнка
14.06.2001
Сын: Маклашов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Людмила Викторовна
г.Москва
Рождение ребёнка
26.01.2011
Сын: Маклашов Егор Геннадьевич
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